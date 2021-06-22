На Украине за политическими движениями всегда стоят чьи-то финансовые интересы, поэтому Фирташу придётся отдать активы: либо часть, либо все сразу, считает экс-депутат Верховной Рады Олег Царев

- Олег Анатольевич, президент Украины Зеленский с помощью СНБО ввел санкции против олигарха Дмитрия Фирташа. Почему это произошло? Это борьба с олигархами?



— Фирташ и Коломойский — это олигархи, которые стоят первыми в очереди на введение против них санкций. Так что нет ничего удивительного в том, что санкции против Фирташа введены.

«Это было еще при Януковиче». Царев объяснил, как Коломойский наживался на Украине через «Приватбанк» © скриншот видео "BIHUS info"

Вся эта ситуация, кстати, выгодна Коломойскому, потому что Фирташ стал основным подсанкционным олигархом. Она наглядно демонстрирует то, что перераспределение собственности на Украине стартовало, не дожидаясь принятия закона об олигархах.

- Хорошо, а если у Фирташа будут отнимать собственность, насколько его активы на Украине велики? Серьезное бы там было в его случае «раскулачивание»?

— В первую очередь это облэнерго. Второе — рынок титанового сырья. Третье — телеканал «Интер». Практически по всем этим видам бизнеса у Фирташа есть свои партнеры, как в своё время были партнеры по партии у Виктора Медведчука.

Вот этим партнерам и выгодно, чтобы у Фирташа были проблемы.

Они бы хотели в его отсутствие «решать» эти проблемы, то есть перераспределять его собственность при своем участии. И, естественно, эта ситуация касается телеканала «Интер».

- «Интер» у него могут отобрать?

— Не думаю. Вы же видите, что по «Интеру» нет никаких санкций. Он не находится в оппозиции к нынешнему курсу президента. И еще, содержание «Интера» — это очень серьезные расходы. Поэтому пусть их несут бенефициары.

- Все-таки санкции предполагают то, что собственность у Фирташа будет в итоге отобрана?

— На Украине за политическими движениями всегда стоят чьи-то финансовые интересы. Поэтому активы придется либо полностью отдать, либо их часть.

- Как известно, у Фирташа есть и российские активы. Например, в Крыму. А что будет с ними?

— У Фирташа очень большие долги перед российскими госструктурами. Вполне возможно, что когда он потеряет свое влияние на Украине, то эти активы будут забраны у него этими госструктурами в счет долгов.