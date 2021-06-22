Главный раввин России Берл Лазар в День памяти и скорби 22 июня заявил о том, что отсутствие единства государств в борьбе с терроризмом и антисемитизмом вызывает серьезную обеспокоенность. Его слова приводит РИА Новости

«В 1941 году Гитлер по сути вынудил Великобританию, США и СССР стать союзниками и вместе дать ему отпор. Сейчас в войне с терроризмом мы этого, к сожалению, не видим. В ряде стран ЕС и даже в США усиливается экстремистская антисемитская пропаганда, все больше актов насилия против евреев — причем под теми же самыми лозунгами, какие использовали нацисты», — цитирует его агентство.

Сколь веревочка ни вейся... О памяти и предательстве в день скорби и памяти © commons.wikimedia.org, German Federal Archives

Он выразил уверенность в том, что идеология ненависти должна быть объявлена вне закона, а ее носители изолированы от общества, так как политический диалог с ними невозможен из-за их бескомпромиссной позиции.

«Тех, кто разжигает национальную рознь, надо наказывать сразу и самым решительным образом. Тем более, когда экстремисты оправдывают свои преступления "высшими идеалами", а они всегда это делают: Гитлер объявил себя "спасителем арийской расы", нынешние террористы и террористические режимы утверждают, что убивают "во имя Бога"», — констатировал Лазар.

По его словам, «нельзя тешить себя иллюзиями, что это нас не коснется, это все ближневосточные дела».