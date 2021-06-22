«Всю воду, которая шла бесконтрольно и подтопляла населенные пункты и жилые дома и создавала угрозу, оперативно вернули в русла. Сейчас проводится зачистка русла», — сказал Яцуценко.
Ранее, в ночь на 17 июня, циклон вызвал сильные ливни в Крыму, выпало несколько месячных норм осадков. В регионе был объявлен режим ЧС. Оказались подтоплены Керчь, Ялта и соседние районы на востоке полуострова.
В Ялте вышла из берегов река Водопадная и подтопила часть городских территорий. От потопа пострадали 24 человека, двое пропало без вести, один погиб — его унесло потоком воды.
Ведется восстановление электро- и водоснабжения. В ликвидации последствий подтопления участвуют служащие МЧС и военные Черноморского флота.