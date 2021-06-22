Воду, затопившую Ялту после ливней, удалось вернуть в русла рек. Об этом 22 июня сообщил заместитель министра МЧС РФ Виктор Яцуценко

«Всю воду, которая шла бесконтрольно и подтопляла населенные пункты и жилые дома и создавала угрозу, оперативно вернули в русла. Сейчас проводится зачистка русла», — сказал Яцуценко.

В Ялте вышла из берегов река Водопадная и подтопила часть городских территорий. От потопа пострадали 24 человека, двое пропало без вести, один погиб — его унесло потоком воды.

Ведется восстановление электро- и водоснабжения. В ликвидации последствий подтопления участвуют служащие МЧС и военные Черноморского флота.