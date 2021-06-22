Учения начнутся 28 июня. Всего в них примет участие 5000 военных. На учениях будут 32 корабля, 40 самолетов и 18 команд специальных операций и дайвинга.
«USSixthFleet официально объявил об участии в совместном украинского-американском ежегодном обучении SeaBreeze 2021, который начинается на следующей неделе в черноморском регионе», — отмечается в сообщении.
Военные учения блока НАТО SeaBreeze с участием США проводятся на Украине с 1997 года. В этом году сообщается о рекордном количестве участников. В 2020 году в учениях приняло участие 9 стран, включая Грузию и Украину.