В военных учениях НАТО Sea Breeze в украинской акватории Черного моря примут участие 32 страны, сообщило 22 июня в Twitter посольство США на Украине

«Не подходите к Крыму». Военный эксперт о том, что сделает Россия в ответ на учения НАТО с Украиной © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

«USSixthFleet официально объявил об участии в совместном украинского-американском ежегодном обучении SeaBreeze 2021, который начинается на следующей неделе в черноморском регионе», — отмечается в сообщении.

Военные учения блока НАТО SeaBreeze с участием США проводятся на Украине с 1997 года. В этом году сообщается о рекордном количестве участников. В 2020 году в учениях приняло участие 9 стран, включая Грузию и Украину.