Отмечается, что задержаны семеро участников группировки. Изъято более 200 кг героина.
«235 килограммов изъятого героина на более 10 млн евро, 7 участников транснациональной группы наркодилеров задержали — это результат совместной спецоперации правоохранителей Украины и Молдовы. Мощный канал поставки героина из Ирана в страны Евросоюза ликвидирован», — написал Клименко.
Также он сообщил, что группировка создала несколько фиктивных строительных фирм и переправляла наркотики под видом стройматериалов. В частности, героин маскировали в муляжах — пустотелых кирпичах.
Из Ирана наркотик путешествовал транзитом через Украину в Молдавию, где наркодилеры арендовали целый склад для расфасовки.
Затем наркотик должен был попасть на «черный рынок» Евросоюза.
Им объявлены подозрения и избрана меры пресечения. Сообщники привлекли к преступной схеме еще пятерых граждан Молдовы, которые встречали грузовики с наркотическими средствами и перепаковывали их для переправы.