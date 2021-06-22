Правоохранители Украины и Молдовы ликвидировали канал поставки героина из Ирана в Европу, который переправляли под видом строительных материалов. Об этом 22 июня сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в Facebook

Отмечается, что задержаны семеро участников группировки. Изъято более 200 кг героина.

«235 килограммов изъятого героина на более 10 млн евро, 7 участников транснациональной группы наркодилеров задержали — это результат совместной спецоперации правоохранителей Украины и Молдовы. Мощный канал поставки героина из Ирана в страны Евросоюза ликвидирован», — написал Клименко.

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Из Ирана наркотик путешествовал транзитом через Украину в Молдавию, где наркодилеры арендовали целый склад для расфасовки.

Затем наркотик должен был попасть на «черный рынок» Евросоюза.

Им объявлены подозрения и избрана меры пресечения. Сообщники привлекли к преступной схеме еще пятерых граждан Молдовы, которые встречали грузовики с наркотическими средствами и перепаковывали их для переправы.