Украинская телеведущая Регина Тодоренко, проживающая и работающая в России, призналась, что свой день рождения провела на самоизоляции, 14 июня звезде исполнился 31 год. Пост про коронавирус она выложила в Instagram 22 июня

«"Счастливый" человек, который почти весь отдых болел коронавирусом, пережил госпитализацию, день рождения провел с коронавирусом и сидел в изоляции. Я плакала, когда меня поздравляли люди, облаченные в скафандры. Что поделать, такие наши реалии!» — рассказала Тодоренко.

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«Что-то резко блогеры ковидом все дружно позаболели», «А в чем смысл носить так маску? Для галочки?», «Народ, очнитесь, все блогеры специально делают хайп на этом. Им платят, либо пистолет ко лбу ставят, но без этого никак. Пустили пост, а в сторис такие счастливые и без масок всегда лазят», — написали они.

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Экс-ведущая «Орла и решки» Регина Тодоренко замужем за российским исполнителем Владом Топаловым, который является невъездным на Украину из-за посещения Крыма, также его данные внесены в базу «Миротворец».