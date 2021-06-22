Вторыми украинцы стали в категории Outdoor, то есть в сфере наружной рекламы. «Львы» обратили внимание на акцию компании, проходившую в июне 2020-го, тогда над скульптурой Родины-матери в Киеве с помощью дронов подняли символ ЛГБТ-сообщества — радужный флаг.

​ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «ПОСМОТРЕЛ В ГЛАЗА»: В КИЕВЕ РАССЕКРЕТИЛИ «СТАРУШКУ-ПОПРОШАЙКУ».

Фестиваль «Каннские львы» ежегодно проходит в Каннах с 1954 года, награждая лучших в области рекламы и креатива.