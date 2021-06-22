Украинская компания «Мама поймет и поддержит» агентства Saatchi & Saatchi Ukraine получила серебро мировой премии в области рекламы и креатива «Каннские львы». Информация об этом 21 июня появилась на странице KyivPride в Facebook

Вторыми украинцы стали в категории Outdoor, то есть в сфере наружной рекламы. «Львы» обратили внимание на акцию компании, проходившую в июне 2020-го, тогда над скульптурой Родины-матери в Киеве с помощью дронов подняли символ ЛГБТ-сообщества — радужный флаг.

Батьківщина-Мати в Києві тримає веселковий стяг — символ ЛГБТ-спільноти. Активісти створили відео за допомогою дрона. Акцію назвали #Матизрозумієтапідтримає.



Скриншот iз Facebook-сторінки #KyivPride pic.twitter.com/GteMzfepXl — DW українською (@dw_ukrainian) June 22, 2020

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Фестиваль «Каннские львы» ежегодно проходит в Каннах с 1954 года, награждая лучших в области рекламы и креатива.