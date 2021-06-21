Кулеба напомнил, что на недавнем саммите НАТО было подтверждено, что Украина станет членом НАТО, а Байден сказал, что видит в Украине полноправного члена альянса.
Однако, отметил он, НАТО не дало ни единого намека на сроки получения Украиной Плана действий по членству в НАТО.
«Если вы спросите меня, что с 2008 года было сделано НАТО для достижения этого, для реализации решения, я отвечу очень честно: ничего. С 2008 года НАТО не предприняло ни единого шага, чтобы осуществить это решение», — сказал глава МИД Украины.
Кулеба также заявил, что Украина «многого достигла на пути реформ», и потребовал от НАТО четкий список того, какие еще реформы нужны.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от американского лидера Джо Байдена дать четкий ответ «да» или «нет» о возможном членстве Украины в НАТО. Он отметил, что Украина благодарна США «за все», но хочет быть полноправным членом НАТО.
В странах-членах НАТО отмечали, что на Украине еще не сложились условия для вступления в Альянс.