Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что НАТО ничего не делает для для вступления Украины в Альянс. Об этом он сказал в интервью турецкому агентству Anadolu 20 июня

Украина и НАТО: Киев требует, а Запад боится России © пресс-служба президента Украины

Однако, отметил он, НАТО не дало ни единого намека на сроки получения Украиной Плана действий по членству в НАТО.

«Если вы спросите меня, что с 2008 года было сделано НАТО для достижения этого, для реализации решения, я отвечу очень честно: ничего. С 2008 года НАТО не предприняло ни единого шага, чтобы осуществить это решение», — сказал глава МИД Украины.

Кулеба также заявил, что Украина «многого достигла на пути реформ», и потребовал от НАТО четкий список того, какие еще реформы нужны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от американского лидера Джо Байдена дать четкий ответ «да» или «нет» о возможном членстве Украины в НАТО. Он отметил, что Украина благодарна США «за все», но хочет быть полноправным членом НАТО.

В странах-членах НАТО отмечали, что на Украине еще не сложились условия для вступления в Альянс.