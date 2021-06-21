Число людей, заразившихся коронавирусом в Московской области за сутки составило 1,8 тысячи, это максимальный показатель с начала пандемии. Об этом 21 июня сообщила министр здравоохранения и зампредседателя правительства региона Светлана Стригункова, передает РИА Новости

В Индии обнаружили новую мутацию коронавируса © РИА Новости, Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

По ее словам, за прошедшую неделю в регионе для больных COVID-19 развернули порядка 2 тысяч коек. Среднесуточная госпитализация в Подмосковье составила чуть более 1 тысячи человек, увеличившись на 1% по сравнению с показателем двухнедельной давности. Возраст госпитализированных — от 20 до 29 лет.

Нынешняя ситуация с коронавирусом уникальна большим числом госпитализаций молодых людей, что грозит переполненными больницами. Почему так тяжело стала болеть молодежь, пока неизвестно, однако врачи не исключают мутацию коронавируса, в том числе и появление уникального московского штамма.