«Количество выявлений в сутки достигло 1,8 тысячи человек, это наш абсолютный рекорд. Ни за первую, ни за вторую волну пандемии у нас не было такого прироста по выявлению заболеваемости за день», — сказала Стригункова.
По ее словам, за прошедшую неделю в регионе для больных COVID-19 развернули порядка 2 тысяч коек. Среднесуточная госпитализация в Подмосковье составила чуть более 1 тысячи человек, увеличившись на 1% по сравнению с показателем двухнедельной давности. Возраст госпитализированных — от 20 до 29 лет.
Нынешняя ситуация с коронавирусом уникальна большим числом госпитализаций молодых людей, что грозит переполненными больницами. Почему так тяжело стала болеть молодежь, пока неизвестно, однако врачи не исключают мутацию коронавируса, в том числе и появление уникального московского штамма.