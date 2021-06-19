Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали сильнее в 572 раза после того, как ряды армии пополнились таким же числом молодых офицеров. Об этом он написал в своем Telegram-канале 19 июня

«Сегодня Вооруженные силы Украины стали сильнее. Сильнее минимум в 572 раза. Ведь их ряды пополнили 572 молодых офицера! 572 образованных, хорошо подготовленных, умных и отважных патриота Украины», — написал Зеленский.

ВСУ начали обстрелы ЛНР после двухнедельного затишья © Facebook, Операція об'єднаних сил Петра Сагайдачного с их первым званием офицеров.

Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве.

Украинские силовики в течение семи лет регулярно обстреливают мирное население Народных Республик Донбасса, а также разрушают инфраструктуру и экономику региона. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.