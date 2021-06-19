«Сегодня Вооруженные силы Украины стали сильнее. Сильнее минимум в 572 раза. Ведь их ряды пополнили 572 молодых офицера! 572 образованных, хорошо подготовленных, умных и отважных патриота Украины», — написал Зеленский.
Сообщается, что таким необычным образом украинский президент решил поздравить выпускников Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного с их первым званием офицеров.
Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве.
Украинские силовики в течение семи лет регулярно обстреливают мирное население Народных Республик Донбасса, а также разрушают инфраструктуру и экономику региона. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.