Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена помогла достигнуть некоторых соглашений и вывести российско-американские отношения из состояния холодной войны, сказал в интервью Украина.ру известный публицист Дмитрий «Гоблин» Пучков

Эксперт подчеркнул, что в ходе проведения саммита между двумя главами государств, была нащупана некая точка соприкосновения, от которой лидеры России и Америки оттолкнулись и начали договариваться.

По его словам, Путин и Байден поняли, что, если отношения продолжат ухудшаться, дальше может последовать военный конфликт, который совершенно никому не нужен, поэтому они решили встретиться и поговорить.

«Сам по себе саммит — это попытка вернуть отношения в нормальное русло. Если до этого отношения только портились, то сейчас мы опустились на дно и оттолкнулись ногой», — сказал Пучков.

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Президенты Владимир Путин и Джо Байден подписали совместное заявление по итогам переговоров в Женеве 16 июня, в котором подтвердили приверженность России и США контролю над стратегическими вооружениями.

В документе говорится, что «в ядерной войне не может быть победителей», поэтому страны намерены запустить двусторонний диалог по этой проблематике. Россия и США также договорились о возвращении послов.

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