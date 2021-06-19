Эксперт подчеркнул, что в ходе проведения саммита между двумя главами государств, была нащупана некая точка соприкосновения, от которой лидеры России и Америки оттолкнулись и начали договариваться.
По его словам, Путин и Байден поняли, что, если отношения продолжат ухудшаться, дальше может последовать военный конфликт, который совершенно никому не нужен, поэтому они решили встретиться и поговорить.
«Сам по себе саммит — это попытка вернуть отношения в нормальное русло. Если до этого отношения только портились, то сейчас мы опустились на дно и оттолкнулись ногой», — сказал Пучков.
Собеседник издания полагает, что несмотря на тотальное освещение саммита СМИ, основная часть переговоров все равно остается секретной, и что-то из нее понять можно только по отголоскам и пресс-конференциям, которые даются потом.
Президенты Владимир Путин и Джо Байден подписали совместное заявление по итогам переговоров в Женеве 16 июня, в котором подтвердили приверженность России и США контролю над стратегическими вооружениями.
В документе говорится, что «в ядерной войне не может быть победителей», поэтому страны намерены запустить двусторонний диалог по этой проблематике. Россия и США также договорились о возвращении послов.
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