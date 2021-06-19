Главное отличие закона о репатриации от госпрограммы по переселению в РФ соотечественников из-за рубежа состоит в том, что репатриант въезжает на территорию РФ сразу с видом на жительство, а также может пребывать в России неограниченное количество времени, сказала в интервью изданию Украина.ру замдиректора Института стран СНГ Александра Докучаева

Ранее замглавы Комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками Константин Затулин внес в нижнюю палату парламента законопроект о репатриации, под нормы которого могут подпасть граждане Украины и Белоруссии.

Эксперт подчеркнула, что в результате закона о репатриации человек сможет въезжать в Россию с правом на постоянное проживание, и через девять месяцев, имея вид на жительство, он может подать заявление на гражданство, еще через три месяца — то есть в целом через год — он получает паспорт.

Ремизов рассказал, какой должна быть репатриация по-русски © РИА Новости, Александр Натрускин

«Таким образом, в отличие от госпрограммы, человек, если мы говорим о тех соотечественниках, которые проживают за рубежом, въезжает в Россию уже с видом на жительство, и с него снимается первая ступень прохождения к легализации в России через нашу бюрократическую систему», — сказала Докучаева.

Специалист также напомнила, что законопроект о репатриации дает право получить вид на жительство, еще находясь за рубежом.

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