Ранее замглавы Комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками Константин Затулин внес в нижнюю палату парламента законопроект о репатриации, под нормы которого могут подпасть граждане Украины и Белоруссии.
Эксперт подчеркнула, что в результате закона о репатриации человек сможет въезжать в Россию с правом на постоянное проживание, и через девять месяцев, имея вид на жительство, он может подать заявление на гражданство, еще через три месяца — то есть в целом через год — он получает паспорт.
По ее словам, самое главное, что человек, который выразил намерение репатриироваться, то есть переехать в Россию, получив вид на жительство, не нуждается в визе, если он из визовой страны, и не имеет никаких ограничений 90-180 дней (правило пребывания мигранта в России).
«Таким образом, в отличие от госпрограммы, человек, если мы говорим о тех соотечественниках, которые проживают за рубежом, въезжает в Россию уже с видом на жительство, и с него снимается первая ступень прохождения к легализации в России через нашу бюрократическую систему», — сказала Докучаева.
Специалист также напомнила, что законопроект о репатриации дает право получить вид на жительство, еще находясь за рубежом.
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