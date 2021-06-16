Замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками Константин Затулин 11 июня внес в нижнюю палату парламента законопроект о репатриации, под нормы которого могут подпасть украинцы и белорусы. Руководитель группы, разработавшей закон, замдиректора института стран СНГ Александра Докучаева рассказала о сути проекта и его особенностях

Константин Затулин о репатриационном законопроекте, включающем украинцев и белорусов © РИА Новости, Нина Зотина Украина.ру.

- Александра Викторовна, чем принципиально законопроект о репатриации отличается от госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом?

— Законопроект о репатриации предлагает, что лицам, являющимся соотечественниками в соответствии с тем определением, которое дает закон о государственной политике в отношении соотечественников, и показывающим свободное владение русским языком, дается право получить вид на жительство, еще находясь за рубежом. То есть его можно получить, находясь как в России, так и за рубежом.

Таким образом, в отличие от госпрограммы, человек, если мы говорим о тех соотечественниках, которые проживают за рубежом, въезжает в Россию уже с видом на жительство, и с него снимается первая ступень прохождения к легализации в России через нашу бюрократическую систему.

То есть человек въезжает с правом на постоянное проживание и через девять месяцев проживания с видом на жительство подает заявление на гражданство, а еще через три месяца — то есть в целом через год — он получает паспорт. И самое главное, что человек, который выразил намерение репатриироваться, то есть переехать в Россию, получив вид на жительство, не нуждается в визе, если он из визовой страны, и не имеет никаких ограничений 90-180 (правило пребывания мигранта в России. — Ред.).

Это самое главное, что отличает от госпрограммы, потому что по госпрограмме тоже предполагается упрощенное получение гражданства.

Возможно, госпрограмма дает даже по срокам какой-то выигрыш, но самое главное, что человек, который будет признан имеющим право на репатриацию, получив вид на жительство, может либо самостоятельно переехать в любой регион России, никак не связанный с госпрограммой, либо воспользоваться условиями госпрограммы как любой соотечественник, но с теми определенными ограничениями, которые имеет госпрограмма. То есть в том регионе, который участвует в госпрограмме, могут быть требования по профессии, квалификации, трудовым отношениям. А закон о репатриации это требование снимает, хотя не отнимает у человека право воспользоваться и госпрограммой.

Это в общем-то небольшое послабление, но, насколько мы знаем по отзывам от соотечественников, очень важное облегчение пути прихода соотечественников в Россию для полной интеграции вплоть до гражданства, поскольку как раз вот эта первая ступень является очень существенной. Ограничение госпрограммы, связанное с региональными особенностями, часто не дает возможности соотечественникам воспользоваться ею, а право на репатриацию в этом смысле дает более широкие возможности.

- Каким образом определяется свободное владение соотечественником русским языком?

Госдума РФ рассмотрит закон о репатриации белорусов и украинцев © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

- Удалось ли вложить в законопроект все, что хотелось, или остались еще какие-то моменты, требующие рассмотрения?

— Дело в том, что закон о репатриации сам по себе вносит поправки в закон о гражданстве — появляется специальная норма для тех, кто имеет право на гражданство в порядке репатриации — и в несколько норм закона о правовом положении, которое регламентирует процедуру получения вида на жительство теми, кто будет признан имеющими право на репатриацию. Но, кроме того, этот закон вносит поправку и в закон политики Российской Федерации в отношении соотечественников и уточняет существующее в нем определение «соотечественник», которое очень многих не удовлетворяет.

Дело в том, что в существующем законе о политике в отношении соотечественников говорится, что соотечественниками признаются те, кто, «как правило», принадлежит к народам, исторически проживающим на территории России. Но в юридической норме это выражение «как правило» совершенно неопределенное, а поправки, которые вносятся законом о репатриации в закон о госполитике в отношении соотечественников, дают принципы, на которых определяется этот перечень народов, исторически проживающих на территории России.

Конечно, это государствообразующий народ, это народы, проживающие в национально-территориальных образованиях России, это те, кто относится к коренным малочисленным народам (есть такой перечень, утвержденный правительством), это представители украинского и белорусского народов как народов, исторически и культурно связанных с государствообразующим народом, а также другие исторически проживающие народы. Есть перечень, который утверждается правительством РФ, естественно, в этот перечень войдет и такой народ, как крымские татары, которые не имеют своего национально-территориального образования на территории Российской Федерации, но понятно, что они исторически проживают здесь.

И вот такое уточнение определения «соотечественник» снимает неопределенность по поводу того, что такое исторически проживающие народы на территории РФ, и не дает интерпретировать его слишком широко, как говорят: а вот все, кто проживал в Советском Союзе, относятся к соотечественникам! Вот определение, которое дается сейчас, эту неопределенность снимает, поскольку понятно, что в связи с распадом Советского Союза возникло по крайней мере 15 государств на территории СССР, и 14 из них — это национальные государства титульных народов этих государств.

- На Украине уже заявили, что этот законопроект создает «угрозу вмешательства» во внутренние дела Украины. Почему было сделано исключение для украинцев и белорусов?

— Исключения были сделаны, ни в коей мере не покушаясь на суверенность украинского и белорусского государств. Речь идет о представителях народов, связывающих себя с русской культурой и Россией. Это реально так, потому что, если начнем создавать какой-то список фамилий, проживающих в России, сколько-то будет на —ко и сколько-то на —ов, то есть с характерными украинскими или русскими окончаниями.

И мы ни в коем случае не вычеркиваем из российских соотечественников тех представителей украинцев и белорусов, которые проживают в других бывших союзных республиках и хотят вернуться на свою историческую родину, понимая под ней Россию. От них никто не отнимает их право возвращаться на Украину, в Белоруссию, если они так себя ощущают. Просто закон дает им право, если они чувствуют себя российскими соотечественниками, получить право на репатриацию в Россию.

Богдан Безпалько: Украинцам трудно стать россиянами, потому что в РФ юридически отсутствует русский народ © РИА Новости, Нина Зотина - О необходимости такого закона или хотя бы просто о внедрении понятия репатриации в миграционное законодательство РФ уже давно говорили многие имеющие отношение к этой области люди, в частности, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер и член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько. На ваш взгляд, почему раньше никто этим не занимался?

— Знаете, дело в том, что это действительно требовалось давно, об этом давно говорили разные политики, и можно увидеть многочисленные высказывания всех — от деятелей КПРФ, от «Единой России», известных политиков, председателей комитетов по делам СНГ, связям с соотечественниками… Они говорили, что, конечно, такой закон нужен, но, в конце концов, с этой инициативой выступил Затулин, который вообще всегда говорил о необходимости такого закона.

Поэтому, как вам сказать, да, закон нужен, многие о нем говорили, и даже в таких каждодневно проходящих ток-шоу, как у [Владимира] Соловьева, очень часто возникает эта тема, и говорят: надо, в конце концов, всех русских пустить сюда. Под русскими имеется в виду более широкое понятие, чем просто этнические русские.

Надо было как-то взять на себя смелость и определиться, в конце концов, с этой группой людей, которых мы связываем с историческим проживанием в России. Вот эту смелость взял на себя Затулин.

Посмотрим, как на его инициативу отреагируют другие компетентные уполномоченные в этих вопросах органы. Сейчас законопроект только зафиксирован в Госдуме, и, поскольку это последние дни работы нынешнего созыва, надо подождать. Рассматриваться законопроект, видимо, будет уже в новом составе Государственной Думы.