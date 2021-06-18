Дмитрий Фирташ был задержан в австрийской столице в марте 2014 года по запросу американского ФБР на экстрадицию. Бизнесмену вменяли в вину подкуп индийских чиновников на общую сумму 18,5 млн долларов для получения лицензий на разработку ильменитовых месторождений в штате Андхра-Прадеш.
«Сегодня против российского бизнесмена Павла Фукса был введен полный комплект санкций…Сегодня были введены санкции в отношении Фирташа Дмитриева Васильевича», — сказал он.
Данилов уточнил, что санкции против Фукса введены в связи с его причастностью к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых, а меры против Фирташа введены в связи с его якобы причастностью к поставкам титана, на военные предприятия РФ.
Кроме того, подчеркнул глава ведомства, помимо Фирташа санкции будут применены «на те предприятия, которые непосредственно аффилированы с ВПК РФ, которые используют этот титан именно в военной сфере».