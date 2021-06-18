Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против российско-украинского бизнесмена Павла Фукса и украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Об этом 18 июля сообщил секретарь ведомства Алексей Данилов на брифинге

«Нет тела, нет дела». Фирташ стал заложником войны Трампа с ФБР - Царев © РИА Новости, Андрей Иглов / Перейти в фотобанк

«Сегодня против российского бизнесмена Павла Фукса был введен полный комплект санкций…Сегодня были введены санкции в отношении Фирташа Дмитриева Васильевича», — сказал он.

Данилов уточнил, что санкции против Фукса введены в связи с его причастностью к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых, а меры против Фирташа введены в связи с его якобы причастностью к поставкам титана, на военные предприятия РФ.

Кроме того, подчеркнул глава ведомства, помимо Фирташа санкции будут применены «на те предприятия, которые непосредственно аффилированы с ВПК РФ, которые используют этот титан именно в военной сфере».