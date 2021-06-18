Первый президент Украины, глава киевской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Украина была против присоединения Крыма в 1954 году. Он сказал об этом в интервью программе «Ходят слухи» 17 июня

Кравчук посетовал, что включение Крыма в состав УССР дорого обошлось Киеву © РИА Новости, Евгений Котенко / Перейти в фотобанк Никиты Хрущева в Крым, когда российские переселенцы массово просили о переезде из региона из-за сложных условий.

Тогда ЦК КПСС и решил передать Крым Украинской ССР путем соответствующих решений Верховных советов РСФСР и УССР. Как отметил Кравчук, Украина возражала, так как обустраивать полуостров было очень дорого, но Хрущев настаивал, так как тогда местное руководство полуостровом «ничего не умело делать».

«Никаких подарков не было, Украина даже возражала. Потому что знала, какие тяжелые времена ее ждут. Это же не просто приняли какую-то богатую территорию, надо было обустраивать, проводить канал», — объяснил первый президент.

При этом Кравчук гордится тем, что несмотря на сложности, Украина в те времена смогла отстроить полуостров и сделать жизнь в Крыму комфортнее.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. В марте 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев и некоторые страны отказались признавать Крым частью России.