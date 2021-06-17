В беседе с выпускниками Владимир Путин подчеркнул, что в реальности президент Джо Байден отличается от образа, который рисует и российская, и американская пресса.
«Он выглядит бодрым, мы разговаривали с ним с глазу на глаз два, может быть, больше, часа, он полностью в материале. Байден профессионал, и нужно очень внимательно с ним работать, чтобы ничего не пропустить. Он сам ничего не пропускает, уверяю вас», — заявил Путин.
Президент РФ отметил, что пресс-секретарь президента США Джо Байдена Джен Псаки, несмотря на разницу в возрасте с Байденом, также иногда делает ошибки в заявлениях.
Он пояснил, что, «когда люди считают, что какие-то вещи второстепенны, они не очень фокусируют на этом свое внимание».