Астрологи составили своеобразный топ-5 знаков зодиака, отличающихся коварностью и вредным характером. Об этом на днях сообщили на сайте Cosmo

Астрологи предрекли исполнение желаний четырем знакам зодиака © Hier und jetzt endet leider meine Reise/Pixabay Девам. По их мнению, качества, которые можно считать положительными, у Дев часто переходят в отталкивающие: так, представители знака бывают бережливы до жадности. Кроме того, они достаточно злопамятны и не способны прощать окружающим их промахи, однако мстительными не являются.

На четвертом месте, по мнению специалистов, разместились Львы. Определяющий вектор, который задает направление жизни Льва, — это эгоизм. Ему необходимо, чтобы люди восхищались им. Если же это не так, представитель знака может раздражаться. Львы любят верховодить и часто злоупотребляют своей властью. Однако за уверенностью Львов кроется еще и страх не оправдать ожидания, которые они возлагают на самих себя.

Третье место рейтинга досталось Овнам. Они крайне упрямы и часто попросту не слушают оппонента, продолжая твердить свое, поэтому спорить с ними бесполезно, предупреждают астрологи. Представители этого знака достаточно злопамятны — после спорной ситуации они обязательно припомнят оппоненту все его «грехи», сопроводив парой надуманных.

Козероги занимают второе место в топе самых злых и опасных знаков зодиака. Астрологи объясняют это тем, что они крайне расчетливы и не особенно сострадательны. Более того, представители знака очень любят властвовать и доминировать над другими. В основном Козероги заботятся лишь о своих интересах, а если их интересы вступают в конфликт с чужими, то Козероги, ни минуты не сомневаясь, выберут себя.

Самый сложный и злой знак, отличающийся тяжелым характером, вспыльчивостью и обидчивостью, — это Скорпион, говорят астрологи. Представители знака достаточно злопамятны и при первой же возможности отомстят обидчику. Скорпионы склонны копить злость длительное время, однако дать ей волю могут даже из-за мелочи.