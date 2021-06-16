«Хорошо», — сказал Путин в ответ на вопрос журналистов, выходя из виллы, где шли переговоры, отмечает РИА Новости 16 июня.

Саммит в Женеве. Как Путин и Байден будут решать вопрос Украины
Саммит в Женеве. Как Путин и Байден будут решать вопрос Украины
© AFP, PETER KLAUNZER / POOL
Как отмечается, стороны договорились о возвращении послов РФ и США на места их работы, а Госдеп Соединенных Штатов и МИД России начнут консультации по всему комплексу взаимодействия на дипломатическом треке.

Кроме того, Байден принял ответственное и своевременное решение о продлении договора о сокращении наступательных вооружений на 5 лет, рассказал Путин.

Также была затронута тема кибербезопасности, консультации сторон будут проходить и по этой теме, добавил он. 

По его словам, на переговорах «мазком» затрагивалась и тема вступления Украины в НАТО, при этом у РФ «только одно обязательство по Украине — реализация Минских соглашений, если Киев готов».

Путин подчеркнул, что на России и США лежит особая ответственность за стратегическую стабильность в мире.

 