«Хорошо», — сказал Путин в ответ на вопрос журналистов, выходя из виллы, где шли переговоры, отмечает РИА Новости 16 июня.
Как отмечается, стороны договорились о возвращении послов РФ и США на места их работы, а Госдеп Соединенных Штатов и МИД России начнут консультации по всему комплексу взаимодействия на дипломатическом треке.
Кроме того, Байден принял ответственное и своевременное решение о продлении договора о сокращении наступательных вооружений на 5 лет, рассказал Путин.
Также была затронута тема кибербезопасности, консультации сторон будут проходить и по этой теме, добавил он.
По его словам, на переговорах «мазком» затрагивалась и тема вступления Украины в НАТО, при этом у РФ «только одно обязательство по Украине — реализация Минских соглашений, если Киев готов».
Путин подчеркнул, что на России и США лежит особая ответственность за стратегическую стабильность в мире.