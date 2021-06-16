Встреча лидеров в узком формате продлилась почти два часа. На ней, кроме глав государств, присутствовали главы внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Энтони Блинкен.
В российскую делегацию также вошли помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, посол России в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и замглавы МИД Сергей Рябков. Также приглашены замглавы администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.
Переговоры будут состоять из трех частей: в узком составе и двух расширенных. По данным источника агентства, встреча рассчитана на 4 часа 45 минут.
Совместной пресс-конференции глав государств не будет, президенты выступят перед журналистами отдельно.