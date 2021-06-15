Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, заявил, что Белоруссия использует беженцев из Ирана как инструмент давления, а его коллега из Греции Никос Дендиас пообещал Литве помощь в контроле над потоками нелегальной миграции из Белоруссии. Об этом 25 июня написал «Интерфакс»

«[Белорусский режим] активно использует беженцев против Литвы в качестве одного из видов гибридного оружия. Это означает, что то, что мы видим, может быть лишь началом. Если число [нелегальных мигрантов] будет расти, если ситуация ухудшится, помощь партнеров точно будет нужна», — сказал Ландсбергис на пресс-конференции в Вильнюсе.

Дендиас ответил, что Греция может помочь «любым подходящим Литве способом» в борьбе с «этим европейским вызовом», например, поднять вопрос на уровне Евросоюза.

Глава МИД Греции пояснил, что его страна уже ранее сталкивалась с подобной проблемой, когда в страну въезжали беженцы с Ближнего Востока. Также Дендиас подчеркнул, что «когда более крупный сосед поощряет миграцию, то она превращается в орудие».

«И чтобы им доплатили»: Захарова оценила амбиции Украины по вступлению в НАТО © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Глава Службы охраны государственной границы Литвы Рустамас Любаевас заявил, что в Минске может быть около 1,5 тысяч беженцев, желающих незаконно попасть в ЕС. По данным ведомства, они пересекают границу «почти каждую ночь».

Для решения вопроса в Литве планируют оборудовать для мигрантов палаточный городок близ города Пабраде, а на всем протяжении границы установить видеонаблюдение. В настоящее время камеры «видят» только 38% границы.

Между тем, в конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко после бурной международной реакции на посадку пассажирского самолета Ryanair заявил, что предоставляет Западу полную свободу в вопросе контроля за наркотрафиком и незаконной миграцией на границе с Белоруссией: «Мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их есть и ловить».