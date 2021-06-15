Ранее стало известно, что число случаев заражения COVID-19 в стране выросло на 14 185 за сутки. Наибольшее число заболевших зафиксировали в Москве (6805), Подмосковье (1135) и Санкт-Петербурге (902).
«Третья волна уже началась в апреле, просто не была так явно выражена статистика, и люди были в расслаблении. Учитывая рост заболеваемости, если не будут соблюдаться меры и не будут дополнительные мероприятия по противодействию вирусу проводиться, то мы увидим рост, сопоставимый с осенью», — рассказал Тимаков.
В Москве и Санкт-Петербурге ранее был зафиксирован всплеск заболеваемости коронавирусом: количество новых случаев коронавируса подскочило до пиковых значений, в тяжелой форме болезнь переносят многие люди среднего возраста и молодежь. Городские власти снова вводят ограничения, такие как запрет на использование спортивных и развлекательных площадок, перевод сотрудников на удаленную работу и т.д.