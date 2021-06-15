Третья волна коронавируса в России началась в апреле – ее пиковые показатели будут сопоставимы с осенней статистикой прошлого года. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков, передает РИА Новости 15 июня

«Срочно вакцинироваться»: соцсети о третьей волне коронавируса в России © РИА Новости, Павел Львов / Перейти в фотобанк

«Третья волна уже началась в апреле, просто не была так явно выражена статистика, и люди были в расслаблении. Учитывая рост заболеваемости, если не будут соблюдаться меры и не будут дополнительные мероприятия по противодействию вирусу проводиться, то мы увидим рост, сопоставимый с осенью», — рассказал Тимаков.

В Москве и Санкт-Петербурге ранее был зафиксирован всплеск заболеваемости коронавирусом: количество новых случаев коронавируса подскочило до пиковых значений, в тяжелой форме болезнь переносят многие люди среднего возраста и молодежь. Городские власти снова вводят ограничения, такие как запрет на использование спортивных и развлекательных площадок, перевод сотрудников на удаленную работу и т.д.