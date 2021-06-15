«Собравшиеся во вторник, 15 июня, под стенами Верховной Рады верующие УПЦ передали народным депутатам обращение с призывом остановить гонения на Украинскую православную церковь и законопроекты, которые должны отменить дискриминирующие УПЦ законы. После этого верующие направились к Офису президента, чтобы передать обращение и наработанные законопроекты Владимиру Зеленскому», — говорится в сообщении.
Также к своему обращению верующие прикрепили список с миллионом подписей, которые собрали во всех приходах УПЦ как знак единой позиции церкви. Возле здания Офиса президента верующие начали короткое богослужение.
Отмечается, что организаторами данного события выступает проект «Миряне», который был создан верующими УПЦ и призывает верующих УПЦ выступить с активной позицией.