Прихожане Украинской православной церкви передали в Раду законопроекты об отмене дискриминации церкви и пришли молиться возле Офиса президента Украины. Об этом 15 июня сообщает «Страна»

«Собравшиеся во вторник, 15 июня, под стенами Верховной Рады верующие УПЦ передали народным депутатам обращение с призывом остановить гонения на Украинскую православную церковь и законопроекты, которые должны отменить дискриминирующие УПЦ законы. После этого верующие направились к Офису президента, чтобы передать обращение и наработанные законопроекты Владимиру Зеленскому», — говорится в сообщении.

УПЦ: «Объединить разорванную ненавистью страну» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Отмечается, что организаторами данного события выступает проект «Миряне», который был создан верующими УПЦ и призывает верующих УПЦ выступить с активной позицией.