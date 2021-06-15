По его данным, Госдепартамент США рассматривает вариант наложения действенных санкций против компании-оператора Nord Stream AG. Кроме того, рассматривается вопрос наложения сертификационных санкций, то есть санкций, которые сделают невозможным сертификацию «Северного потока – 2».
«Вопрос остается открытым, и администрация США может остановить "Северный поток – 2" сейчас. Это наша приоритетная задача — убедить США сделать это сейчас», — заявил Витренко.
Он также сообщил, что, помимо этого, украинская сторона ведет переговоры с Конгрессом, который «убеждает» администрацию исполнить решение Конгресса и применить действенные санкции против газопровода.
Глава «Нафтогаза» также отметил, что существует резервный план: если администрация не наложит санкции, то тогда Конгресс примет дополнительное законодательство, которое все-таки заставит администрацию наложить санкции или сделает невозможным их неналожение.
Ранее президент США Джо Байден отказался вводить санкции против Nord Stream 2 AG, отметив, что это противоречит национальным интересам США.