Если бы выборы на Украине провели в середине мая, разрыв между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко составил бы 12,4%. Об этом говорят опубликованные 14 июня результаты опроса, проведенного Центром Разумкова и Фондом Деминициативы им. Илька Кучерива

Зеленский и Порошенко почти сравнялись в новом рейтинге КМИС © "Рейтинг" Владимира Зеленского в первом туре проголосовали бы 20% всех опрошенных (31% среди тех, кто придет на выборы и определился с кандидатом). За главу партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко отдали бы голоса 12% всех опрошенных (18,6% тех, кто определился и придет на избирательные участки). На выборах 2019 года соотношение между соперниками было 30% против 16%.

Третье и четвертое места в президентском рейтинге занимают сопредседатель партии «ОПЗЖ» Юрий Бойко и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко (разница между ними меньше погрешности исследования). За первого среди всего населения готовы проголосовать 8,8% избирателей (12,7% тех, кто определился и придет голосовать), а за Тимошенко — 8,4% всего населения (11,7% тех, кто определился и придет на избирательные участки).

Шестым в рейтинге идет глава партии «Сила и честь» Игорь Смешко (4,2% от всех избирателей, или 5,7% тех, кто определился и придет на участки).



Во втором туре, согласно рейтингу, Зеленский победил бы Порошенко и Бойко с результатами в 60/40% и 74/26%.

Опрос проводился методом телефонного интервью с 14 по 19 мая 2021 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса. Всего было опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет, погрешность выборки не более 2,3%.