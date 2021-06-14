В ходе пресс-конференции на саммите «Большой семерки» 13 июня президент США Джо Байден заявил о вмешательстве России в дела Ливии, сообщил телеканал Fox News

Байден забыл имя министра обороны США и название Пентагона © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Джо Байден говорил о России, в частности о необходимости сотрудничества стран в гуманитарной сфере в Ливии.

Затем президент США заявил, что «Россия откусила больше, чем может прожевать» при восстановлении Сирии, но тут же добавил к этому Ливию.

Кроме того, Байден стал говорить о других областях сотрудничества России и США, но прервал свою речь, отметив, что не должен вести переговоры публично.

Позднее помощники президента уточнили, что во всех случаях он имел в виду Сирию, а не Ливию.

Встреча президента США и президента России состоится в Женеве 16 июня. Стороны планируют обсудить стратегическую стабильность, Украину и Белоруссию.