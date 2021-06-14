Во время выступления на брифинге G7 Джо Байден говорил о России, в частности о необходимости сотрудничества стран в гуманитарной сфере в Ливии.
Затем президент США заявил, что «Россия откусила больше, чем может прожевать» при восстановлении Сирии, но тут же добавил к этому Ливию.
Кроме того, Байден стал говорить о других областях сотрудничества России и США, но прервал свою речь, отметив, что не должен вести переговоры публично.
Позднее помощники президента уточнили, что во всех случаях он имел в виду Сирию, а не Ливию.
Встреча президента США и президента России состоится в Женеве 16 июня. Стороны планируют обсудить стратегическую стабильность, Украину и Белоруссию.