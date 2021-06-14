Редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир в интервью изданию Украина.ру рассказал, как на экономике Казахстана может отразиться выход из Евразийского экономического союза (ЕАЭС)

Эксперт отметил, что не видит предпосылок к выходу Казахстана из ЕАЭС, однако события шести-семи лет демонстрируют, что ничего невозможного нет.

«Можно с уверенностью сказать, что выход из единого тарифного, налогового, сертификационного и нормативного пространства сразу же осложнит для Казахстана экспорт товаров в оставшиеся страны ЕАЭС, особенно это касается товаров высокой степени переработки. Но и главные наполнители бюджета страны — нефть, газ и металлы тоже моментально окажутся под ударом», — отметил Намовир.

Илья Намовир: Казахстанская власть меняет тактику в использовании национал-патриотов © Илья Намовир, Facebook

«Да и кто сказал, что Россия вообще не откажет Казахстану в доступе к своей инфраструктуре, предложив, как уже было озвучено устами одного почившего российского политика на заре казахстанской независимости "возить нефть самолётами"?», — добавил эксперт.

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