Эксперт отметил, что не видит предпосылок к выходу Казахстана из ЕАЭС, однако события шести-семи лет демонстрируют, что ничего невозможного нет.
«Можно с уверенностью сказать, что выход из единого тарифного, налогового, сертификационного и нормативного пространства сразу же осложнит для Казахстана экспорт товаров в оставшиеся страны ЕАЭС, особенно это касается товаров высокой степени переработки. Но и главные наполнители бюджета страны — нефть, газ и металлы тоже моментально окажутся под ударом», — отметил Намовир.
По его словам, даже если Казахстан сумеет сохранить доступ к российской инфраструктуре (трубопроводам, железным дорогам, портам) через которую проходит 70% его экспорта, транзитные тарифы вырастут в разы, объём экспорта сократится в силу того, что у Казахстана уже не будет квотированного доступа к очереди на транзит.
«Да и кто сказал, что Россия вообще не откажет Казахстану в доступе к своей инфраструктуре, предложив, как уже было озвучено устами одного почившего российского политика на заре казахстанской независимости "возить нефть самолётами"?», — добавил эксперт.
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