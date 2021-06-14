Военный эксперт Александр Жилин в интервью изданию Украина.ру рассказал, ради чего в мире развязываются войны

Александр Жилин: Сегодня США создали ситуацию, которая угрожает безопасности всей Европы © Twitter, Александр Жилин

«Причина всех войн кроется в деньгах — и ни в чем ином. После Второй мировой войны мы были в разрухе, Германия и вся Европа были в разрухе, а США увеличили свою прибыль в четыре раза», — отметил эксперт.

Жилин добавил, что американцы в Ираке, Ливии и Сирии «разбомбили» международное право, и сегодня мировое сообщество живет не по законам, а по каким-то непонятным «понятиям».

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