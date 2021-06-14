По его словам, сейчас мир находится у очень опасной черты, когда конкуренция растет, а системный кризис индустриального общества углубляется, в связи с чем могут приниматься разные решения.
«Причина всех войн кроется в деньгах — и ни в чем ином. После Второй мировой войны мы были в разрухе, Германия и вся Европа были в разрухе, а США увеличили свою прибыль в четыре раза», — отметил эксперт.
Жилин добавил, что американцы в Ираке, Ливии и Сирии «разбомбили» международное право, и сегодня мировое сообщество живет не по законам, а по каким-то непонятным «понятиям».
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