Завершение газопровода «Северный поток 2» будет победой президента России Владимира Путина и ударом по доверию Восточной Европы к США, сказал глава украинской госкомпании «Нафтогаз» 11 июня в ходе своего выступления в Вашингтоне перед конгрессменами, сообщает Bloomberg

Витренко утверждает, что победа Путина «будет означать, что этот пророссийский нарратив будет продвигаться за счет Запада».

«Много людей увидят, что парни вроде Путина могут добиться своего в запугивании Запада. И это вдохновит людей вроде Путина везде в мире использовать такую же тактику», — заявил Витренко.

«Северный поток — 2» — совместный коммерческий проект «Газпрома» и крупных европейских нефтегазовых компаний. Он предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

«Северный поток – 2»: Первая ветка достроена, но США не теряют надежды сорвать запуск проекта в эксплуатацию © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые опасаются сближения России и ЕС на фоне совместной работы над этим стратегическим проектом.

Кроме того, Штаты хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским.

С критикой проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики, Польша и Украина, которая на фоне ухудшения отношений с РФ боится потерять деньги от транзита российского газа в ЕС.

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» неизбежно.