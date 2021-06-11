Витренко утверждает, что победа Путина «будет означать, что этот пророссийский нарратив будет продвигаться за счет Запада».
«Много людей увидят, что парни вроде Путина могут добиться своего в запугивании Запада. И это вдохновит людей вроде Путина везде в мире использовать такую же тактику», — заявил Витренко.
«Северный поток — 2» — совместный коммерческий проект «Газпрома» и крупных европейских нефтегазовых компаний. Он предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Первая нитка газопровода уже достроена, 11 июня стартовали пуско-наладочные работы, которые будут продолжаться два-три месяца, сообщила компания-оператор «Северного потока 2» Nord Stream 2 AG/
Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые опасаются сближения России и ЕС на фоне совместной работы над этим стратегическим проектом.
Кроме того, Штаты хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским.
С критикой проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики, Польша и Украина, которая на фоне ухудшения отношений с РФ боится потерять деньги от транзита российского газа в ЕС.
Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» неизбежно.