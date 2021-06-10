Сегодня в Польше наступила усталость от длящейся со времен украинского Майдана русофобской пропаганды, тем более что многие её тезисы со временем не подтвердились. Об этом рассказал польский политолог Конрад Рэнкас в интервью изданию Украина.ру

Конрад Рэнкас: кто он © vk.com, Конрад Ренкас

«Конечно, полякам объясняют: мол, всё это потому, что «московский сатрап» ужасно напуган — благодаря нашим великим правительствам и ещё лучшим союзникам. Но даже оглуплённый поляк всё же имеет славянскую сообразительность. И он может сказать себе: ну, если русские не ТАК страшны — то почему бы не договориться с ними по-тихому? А если они всё же ТАК страшны — то это ещё лучший аргумент в пользу договорённости!», — рассуждает эксперт.

Однако, чтобы не впадать в ложный оптимизм, следует все же отметить, что эти положительные инстинкты поляков пока не воплотились в результаты ни одних выборов, и внешняя политика, несмотря на её фундаментальные экономические последствия, остаётся мелким вопросом для большинства польских избирателей, не говоря о ещё более негативном отношении к международным делам со стороны неголосующего большинства, указал Рэнкас.

Большая часть польского общества, даже повторяя политические или исторические клише, направленные против России, не видит причин, по которым отношения Польши с современным российским государством не должны быть попросту нормальными, заключил собеседник издания.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.