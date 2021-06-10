Украинское госпредприятие НАЭК «Энергоатом» и американская Westinghouse Electric Company 10 июня подписали контракт на разработку и предоставление лицензионной документации для поставки топлива для реакторов ВВЭР-440 Ровенской АЭС (РАЭС), говорится в пресс-релизе Westinghouse

Согласно документу, ожидается, что первая партия ядерного топлива Westinghouse ВВЭР-440 будет загружена во второй блок РАЭС в 2024 году.

Лицензионная документация, требуемая Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ), является необходимым условием для использования топливных сборок нового поколения Westinghouse для ВВЭР-440.

«Мы рады и в дальнейшем поддерживать нашего партнера в стратегии по диверсификации. Процесс лицензирования является ключевой предпосылкой безопасности для снабжения и эксплуатации ядерного топлива», — сказал вице-президент и директор Westinghouse в Северной и Восточной Европе Азиз Даг.

Атомная беда. Грозит ли Украине новый Чернобыль? © commons.wikimedia.org, DENAMAX Петра Котина, «сотрудничество с Westinghouse способствует усилению энергетической безопасности Украины».

Пресс-служба Westinghouse также отмечает, что американское топливо для ВВЭР-1000 уже работает в шести атомных реакторах Украины. В 2021 году топливо Westinghouse ВВЭР-1000 также будут загружены в энергоблок №3 Ровенской АЭС.

Всего на Украине используются 15 энергоблоков. Более 70% ядерного топлива поставляет российская компания «Росатом».

Топливные сборки Westinghouse стоят существенно дороже российских, что сказывается на конечной цене киловатта для потребителей. При этом давно известно о проблемах с безопасностью американских топливных элементов.

Так, во время их эксплуатации на чешской АЭС «Темелин» с советскими реакторами выяснилось, что сборки от Westinghouse часто деформировались, что вело к значительным издержкам производства энергии. Реакторы приходилось выводить из эксплуатации вне очереди для замены испорченных кассет.

Аналогичная ситуация наблюдается на украинских АЭС в последние годы. Регулярно появляются сообщения о том, что тот или иной энергоблок, использующий американское топливо, временно приостанавливает свою работу.

Ситуация усугубляется изношенностью украинских ядерных реакторов, у большинства из которых проектный срок эксплуатации вышел в 2010-2020 году.