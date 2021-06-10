Задолженность Фонда социального страхования Украины по выплате больничных сейчас составляет около 3 миллиардов гривен, сообщил первый заместитель министра социальной политики Евгений Котик 10 июня

Говоря об объеме задолженности по листам временной нетрудоспособности, чиновник отметил: «На сегодня это около 3 млрд грн».

На Украине перестали оплачивать больничные © РИА Новости, Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Это говорит о том, что в последние месяцы украинскому государству все труднее становится оплачивать больничные — если ранее на увеличение задолженности на 0,8 млрд грн понадобилось более одного года, то теперь на 1,2 млрд грн задолженность выросла всего за два месяца.