Говоря об объеме задолженности по листам временной нетрудоспособности, чиновник отметил: «На сегодня это около 3 млрд грн».
Следует отметить, что долги по больничным стремительно нарастают: еще в марте они составляли 1,8 млрд грн. В ноябре 2019-го задолженность была на уровне 1 млрд грн.
Это говорит о том, что в последние месяцы украинскому государству все труднее становится оплачивать больничные — если ранее на увеличение задолженности на 0,8 млрд грн понадобилось более одного года, то теперь на 1,2 млрд грн задолженность выросла всего за два месяца.