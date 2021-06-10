Покупатели заметили таракана в «Сильпо» в Одессе на ул. Екатерининской, 27/1. Примечательно, что круассаны, которые облюбовали насекомые, продаются по акции по сниженной цене.
«В Сильпо вообще это вечная проблема», «Это надо закрывать магаз, травить, неделю ждать, пока выветрится», «Бесят люди, которые на все тут отвечают: ой, да и что тут такого))) Ну, нравится людям жрать падаль, грязь и животину, что тут скажешь. Пока будут такие и такое отношение, далеко нам будет до Европы», — отметили пользователи в комментариях.
Ранее в супермаркете Днепра женщина купила красную фасоль, в которой обнаружила колорадских жуков. В Одессе покупатель наткнулся в банке с кофе на дохлую пчелу.