В Одессе в супермаркете «Сильпо» среди круассанов бегают тараканы. Фото на днях опубликовали в Telegram-канале «Черный список»

«Все боятся эту тварь!»: в Польше круассан несколько дней держал в страхе всю округу © receptykulinarov.ru

«В Сильпо вообще это вечная проблема», «Это надо закрывать магаз, травить, неделю ждать, пока выветрится», «Бесят люди, которые на все тут отвечают: ой, да и что тут такого))) Ну, нравится людям жрать падаль, грязь и животину, что тут скажешь. Пока будут такие и такое отношение, далеко нам будет до Европы», — отметили пользователи в комментариях.

Ранее в супермаркете Днепра женщина купила красную фасоль, в которой обнаружила колорадских жуков. В Одессе покупатель наткнулся в банке с кофе на дохлую пчелу.