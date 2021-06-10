«Все боятся эту тварь!»: в Польше круассан несколько дней держал в страхе всю округу
«Все боятся эту тварь!»: в Польше круассан несколько дней держал в страхе всю округу
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Покупатели заметили таракана в «Сильпо» в Одессе на ул. Екатерининской, 27/1. Примечательно, что круассаны, которые облюбовали насекомые, продаются по акции по сниженной цене.

Жадина-говядина, усатый круассан: в Одессе продают опасную выпечку
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«В Сильпо вообще это вечная проблема», «Это надо закрывать магаз, травить, неделю ждать, пока выветрится», «Бесят люди, которые на все тут отвечают: ой, да и что тут такого))) Ну, нравится людям жрать падаль, грязь и животину, что тут скажешь. Пока будут такие и такое отношение, далеко нам будет до Европы», — отметили пользователи в комментариях.

Ранее в супермаркете Днепра женщина купила красную фасоль, в которой обнаружила колорадских жуков. В Одессе покупатель наткнулся в банке с кофе на дохлую пчелу.

 