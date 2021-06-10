«Прямые убытки для украинской ГТС в случае отсутствия транзита составят не менее 1,5 млрд долларов в год. Но больше волнует, что в случае введения в эксплуатацию "Северного потока — 2" другая сторона захочет избавиться от "конкурента"», — сказала Белькова.
Россия планирует достроить «Северный поток-2» в текущем году. «Газпром» поставляет газ в Европу через Украину по условиям транзитного контракта, который действует до 2024 года. По его условиям, Россия должна прокачивать не менее 40 млрд кубометров в год через украинскую трубу. Платежи за транзит обязательны, даже если газ физически не будет идти по ГТС, заявляют в Киеве. При этом российская сторона неоднократно подчеркивала, что намерена соблюдать текущий договор в полном объеме.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет настаивать на остановке строительства «Северного потока-2», поскольку считает его «экономическим оружием» для себя, Европы и США. Кроме он заявил о готовности подать иск против Российской Федерации в Стокгольмский арбитраж за отказ от транзита через Украину в Европу. Предварительно сумма иска составит 7,2 млрд долларов.
Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что запуск газопровода «Северный поток-2» будет иметь последствия для национальной безопасности Украины, поскольку после запуска страна станет слабее.