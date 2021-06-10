Украина потеряет не менее 1,5 млрд долларов в год после того, как Россия откажется от транзита в Европу через страну. Об этом 10 июня заявила в комментарии «РБК-Украина» директор по взаимодействию с госорганами и международными организациями «Оператора газотранспортной системы» (ГТС) Ольга Белькова

«Прямые убытки для украинской ГТС в случае отсутствия транзита составят не менее 1,5 млрд долларов в год. Но больше волнует, что в случае введения в эксплуатацию "Северного потока — 2" другая сторона захочет избавиться от "конкурента"», — сказала Белькова.

Лавров высказался о транзите российского газа через Украину © ТАСС/POOL / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанк

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет настаивать на остановке строительства «Северного потока-2», поскольку считает его «экономическим оружием» для себя, Европы и США. Кроме он заявил о готовности подать иск против Российской Федерации в Стокгольмский арбитраж за отказ от транзита через Украину в Европу. Предварительно сумма иска составит 7,2 млрд долларов.

Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что запуск газопровода «Северный поток-2» будет иметь последствия для национальной безопасности Украины, поскольку после запуска страна станет слабее.