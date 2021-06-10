В среду, 9 июня, жители Мариуполя могли наблюдать купающегося в море главу Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. Видео с известным политиком опубликовал местный портал MRPL.CITY

Во время водных процедур Саакашвили в городе шел дождь. Один из наблюдавших стоял на пирсе, укутавшись в дождевой плащ.

Автор видео написал, что приготовил экс-президенту Грузии чай со смородиной.

Настоящая столица украинского Донбасса. Как жил и живёт Мариуполь © commons.wikimedia.org, Wanderer777 / MOs810

В эфире телеканала «Украина 24» он предложил идею превращения Мариуполя в важный туристический курорт.

«Мы хотим, чтобы бизнесмены открыли здесь гостиницы, рестораны. Мэрия подведет все коммуникации, мэрия делает фуникулер. Мы говорили с министром [инфраструктуры Александром] Кубраковым. Он готов уже открывать аэропорт… Я вам даю слово, я не какой-то там пустозвон, я делал несколько больших курортов за свою жизнь — здесь в Мариуполе через два года никто не будет вспоминать не то что о войне, все будут говорить, что это самое крутое новое туристическое место в Украине», — заявил глава исполкома реформ.

При этом, говоря о строительстве аэропорта, он упомянул о сопротивлении со стороны начальника генштаба ВСУ Украины генерала Руслана Хомчака.

«Вместе с депутатами мы будем добиваться того, чтобы преодолеть абсолютно глупое сопротивление начальника генштаба ВСУ Украины генерала Хомчака, который уже столько времени не позволяет открывать аэропорт в Мариуполе и реально таким образом подрывает обороноспособность города… Кроме как сумасбродством я такое решение начальника генштаба назвать не могу», — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.