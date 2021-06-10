Черновицкая областная территориальная организация партии «Голос» внесла представление в политсовет партии об исключении из нее лидера политсилы, депутата Верховной Рады Киры Рудик. Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации в Facebook 9 июня

«Это конец»: «Голос» могут покинуть еще 10 депутатов © Facebook, Голос

«После избрания председателем партии Рудик партия отходит от тех демократических и либеральных ценностей, которые были заложены основателями партии… Летом 2020 года по инициативе Киры Рудик во время съезда был изменен устав партии, чем значительно расширялись полномочия председателя партии. Как результат, этот человек самостоятельно контролирует все политические, административные, кадровые и финансовые ресурсы, принимая единоличные решения», — сказано в публикации.

В феврале на съезде «Голоса» приняли решение о прекращении полномочий Сергея Притулы на посту замглавы партии. В конце апреля он заявил, что хочет возглавить партию, в ответ на что Рудик заявила, что руководство политсилой является тяжелой и системной работой, а не выступления в клубах или на стадионах.

«Голос» вслед за Притулой могут покинуть еще 10 нардепов, которые в конце марта подписывали заявление о переизбрании руководства партии из-за узурпации власти.