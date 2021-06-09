Суд арестовал часть имущества и счета бывшего главы Государственной налоговой службы Украины Сергея Верланова. Об этом 9 июня сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источник в Офисе генпрокурора

«Его имущество арестовано. Там минимально имущества», — сказал собеседник агентства.

Также, по его словам, имущество было арестовано по решению суда. Речь идет о недвижимости и счетах, информация о которых есть в открытых реестрах.

Поговорят и забудут: политолог рассказал, понесут ли наказание Верланов и Нефёдов © Facebook/Max Nefyodov, Державна податкова служба України

В конце 2018 года Кабинет министров Украины разделил Государственную фискальную службу на налоговую и таможенную службы. Верланов возглавил налоговую службу в мае 2019 года. 24 апреля 2020 года правительство уволило председателя Государственной налоговой службы Верланова. Он заявил, что решение было политическим.

Верланов живет в Германии и работает там адвокатом. На Украине он подозревается в злоупотреблении властью, повлекшем нанесение ущерба государству в размере 2 млрд гривен (около 5 млрд рублей).

Ранее Служба безопасности Украины вслед за Национальным антикоррупционным бюро объявила в розыск бывшего главу Налоговой службы. Суд разрешил задержать Верланова с целью привода для избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Верланов был назначен на должность в Кабмине экс-премьера Владимира Гройсмана, где проработал также при Алексее Гончаруке. Сразу после назначения премьер Денис Шмыгаль, который стал вторым премьером при президентстве Владимира Зеленского, уволил Верланова.