Депутат Киевского облсовета от «Батькивщины» Игорь Левитас напал на киевскую художницу Евгению Моляр в Киеве 8 июня. Об этом художница рассказала на своей странице в Facebook

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Художница утверждает, что скульптура находилась в частном собрании советских артефактов на Нивках, поэтому она отправилась туда, чтобы попросить монумент в пользование. Однако там на нее напал человек, который назвался владельцем собрания.

«Через мгновение выскочил владелец и начал кричать: "Пошла вон". Я попыталась ему объяснить, что хочу договориться о временном экспонировании "Пролетария". Конечно, он ничего не слушал, и, когда я достала из кармана телефон, он бросился ко мне со словами: "Ты не будешь здесь ничего снимать!" Что-то кричал о частной собственности (впоследствии мы проверили по кадастру, земля, где он устроил свою экспозицию, — коммунальная). Начал забирать у меня телефон, в конце концов свернул мне руки так, что я не могла пошевелиться. На все мои попытки что-то объяснить он кричал: "Ты что, патриотка?.. Я воевал!.. Ты вообще знаешь, кто я?"» — рассказала Моляр.

По ее словам, мужчина завалил ее на лавочку и крепко держал, не давая уйти, и угрожал. Ей удалось вырваться, а после того, как она вернулась с полицией, художница написала заявление о нападении и необходимости расследования законности расположения скульптуры и остальных экспонатов.

«От полиции мы узнали, что этот человек — депутат облсовета от "Батькивщины" Игорь Левитас», — заявила Моляр.

Левитас трижды становился депутатом горсовета в Борисполе от «Блока Литвина», «Партии регионов» и «Блока Петра Порошенко». На прошлых парламентских выборах баллотировался в 98-м округе от партии УДАР, но не получил достаточного количества голосов. В этом году присоединился к «Батькивщине».

В Борисполе главным активом депутата является рынок «Центральный», который он контролирует уже более 30 лет. Кроме того, Левитас владеет несколькими компаниями, занимающимися розничной торговлей горючим и сдающими в аренду недвижимость.