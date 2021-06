Плей-лист сборной Украины по футболу на Евро-2020 отредактировали. Причиной послужило возмущение «патриотов» страны о том, что в списке присутствуют российские песни, в том числе трек запрещенного в стране Моргенштерна. Информация об этом появилась 8 июня на странице сборной в Instagram

Сборная Украины с Крымом на футболках предпочитает российскую музыку © uafukraine/Инстаграм

«Остальные песни самостоятельно выбрали коллеги из УЕФА и, по их словам, в своем выборе они пользовались данными из локальных чартов Украины. К сожалению, об итогах такого кастинга УАФ не сообщили. В ответ на наш запрос в УЕФА отметили, что уже приняли меры для исправления этого недоразумения. Скандальный перечень композиций, где среди прочего есть исполнители, которым запрещен въезд в Украину, будет заблокирован. Неприятный инцидент исчерпан», — говорится в сообщении на странице сборной.

Ознакомиться с последней версией плей-листа украинских футболистов, созданного специально к Евро-2020 можно на платформе Spotify.

Накануне украинские СМИ опубликовали плей-лист национальной сборной по футболу. В список вошла только одна украинская песня — Тінь Сонця «Їхали козаки» и сразу три российских: «Мальчик на девятке» певицы Dead Blonde, «Нет интереса» от 10AGE и «Дуло» Моргенштерна.

Последнему в апреле был запрещен въезд на Украину как лицу, представляющему угрозу национальной безопасности.

Кроме того, было указано, что выбрали футболисты и всемирно популярные хиты таких исполнителей как The Weeknd, Masked Wolf, Lil Nas X, Tiesto и официальная песня Чемпионата Европы We Are The People, написанная Martin Garrix.