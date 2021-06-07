Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко поделилась с поклонниками, что теперь работает с актером Александром Панкратовым-Черным, но отклик нашла не у всех. Пост в Instagram продолжают комментировать 7 июня

«Золотой тандем», — подписала снимок с коллегой артистка.

«Не, с Добронравовым, вот это золотой», «Добронравова не хватает», «В сериале "Сваты" у нее был прекрасный тандем с Добронравовым», «А как же Иван Будько?» — написали фанаты «Сватов».

Звезда «Сватов» сделала «афролук» и стала похожа на Агутина © liudmilartemyeva/Инстаграм

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ: СБУ НАЗВАЛА АРТИСТОВ РФ, УГРОЖАЮЩИХ УКРАИНЕ.

«Сваты» — комедийный телесериал «Студии Квартал-95». Первый сезон вышел в 2008 году, последний — в 2013-м. Новые серии съемочная группа пытается снять уже восемь лет: сначала помешала политическая ситуация на Украине, где проходила работа, потом процесс пришлось приостановить из-за карантина. На данный момент дальнейшая судьба седьмого сезона неизвестна.