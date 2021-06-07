«Золотой тандем», — подписала снимок с коллегой артистка.
«Не, с Добронравовым, вот это золотой», «Добронравова не хватает», «В сериале "Сваты" у нее был прекрасный тандем с Добронравовым», «А как же Иван Будько?» — написали фанаты «Сватов».
В сериале Кравченко и Добронравов сыграли мужа и жену: Валюху и Ивана Будько, эти герои настолько полюбились зрителям, что фанаты картины требуют продолжения ленты даже спустя восемь лет после выхода последней серии.
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«Сваты» — комедийный телесериал «Студии Квартал-95». Первый сезон вышел в 2008 году, последний — в 2013-м. Новые серии съемочная группа пытается снять уже восемь лет: сначала помешала политическая ситуация на Украине, где проходила работа, потом процесс пришлось приостановить из-за карантина. На данный момент дальнейшая судьба седьмого сезона неизвестна.