Неисправный вагон отцепили от поезда, а ехавших в нем людей пересадили в местный поезд.
«Из-за неполадок девять пассажиров, которые возвращаются из Австрии и Венгрии, местным поездом доставят до станции пересадки, после чего они продолжат движение в Украину», — говорится в сообщении перевозчика.
Технические причины поломки выясняются. Представители венгерской стороны выполняют ремонтные работы. Вагон вернут в состав поезда на обратном пути следования.
В компании также заявили, что изменения в график рейса Киев — Будапешт — Вена пока не планируются. Следующий поезд будет отправляться из Киева по расписанию.
«Укрзализныця» возобновила международное железнодорожное сообщение, запустив поезд Киев — Вена в начале июня после более чем годичного перерыва. Первый рейс отправился из украинской столицы 1 июня.