Вагон поезда Киев - Вена вышел из строя на станции Ньиредьхаза в Венгрии. Об этом 8 июня сообщила пресс-служба «Укрзализныци»

Украинская актриса едва не задохнулась в вагоне «Укрзализницы» — видео © Facebook, Євген Кравцов

«Из-за неполадок девять пассажиров, которые возвращаются из Австрии и Венгрии, местным поездом доставят до станции пересадки, после чего они продолжат движение в Украину», — говорится в сообщении перевозчика.

Технические причины поломки выясняются. Представители венгерской стороны выполняют ремонтные работы. Вагон вернут в состав поезда на обратном пути следования.

В компании также заявили, что изменения в график рейса Киев — Будапешт — Вена пока не планируются. Следующий поезд будет отправляться из Киева по расписанию.

«Укрзализныця» возобновила международное железнодорожное сообщение, запустив поезд Киев — Вена в начале июня после более чем годичного перерыва. Первый рейс отправился из украинской столицы 1 июня.