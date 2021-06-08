«Меня вообще не интересует их реакция. Меня интересует наша реакция. Наших болельщиков. Думаю, нашим болельщикам форма понравилась. Я доволен», — сказал Шевченко.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «обманкой» изображение карты Украины с Крымом. Также она назвала лозунг «Слава Украине! Героям Слава!» калькой с немецкого национал-социалистического приветствия. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев призвал УЕФА запретить новую украинскую футбольную форму. В УЕФА заявили, что форма национальной сборной Украины утверждена футбольной ассоциацией. При этом посольство США одобрило новую форму сборной Украины.
Чемпионат Европы по футболу 2020 года перенесли на год из-за пандемии. Турнир будет проходить в разных городах, в частности в Санкт-Петербурге. На Евро-2020 Украина сыграет в группе с Нидерландами (13 июня, Амстердам), Северной Македонией (17 июня, Бухарест) и Австрией (21 июня, Бухарест).