Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко прокомментировал свое отношение к новой форме национальной команды, на которой изображена карта Украины с Крымом и Донбассом и лозунги националистов «Слава Украине! Героям Слава». Его слова 8 июня приводит «КП в Украине»

«Меня вообще не интересует их реакция. Меня интересует наша реакция. Наших болельщиков. Думаю, нашим болельщикам форма понравилась. Я доволен», — сказал Шевченко. «Они принадлежат нам»: экс-футболист заявил, что сборная Украины должна играть в форме с флагом РФ © РИА Новости, Игорь Руссак / Перейти в фотобанк

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «обманкой» изображение карты Украины с Крымом. Также она назвала лозунг «Слава Украине! Героям Слава!» калькой с немецкого национал-социалистического приветствия. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев призвал УЕФА запретить новую украинскую футбольную форму. В УЕФА заявили, что форма национальной сборной Украины утверждена футбольной ассоциацией. При этом посольство США одобрило новую форму сборной Украины.

Чемпионат Европы по футболу 2020 года перенесли на год из-за пандемии. Турнир будет проходить в разных городах, в частности в Санкт-Петербурге. На Евро-2020 Украина сыграет в группе с Нидерландами (13 июня, Амстердам), Северной Македонией (17 июня, Бухарест) и Австрией (21 июня, Бухарест).