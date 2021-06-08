Экс-президент Украины и лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко заявил, что лично делал все возможное, чтобы нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского пригласили на переговоры в США с президентом Джозефом Байденом. Об этом 7 июня он написал в своем Facebook

Он отметил важность того, что перед американо-российским саммитом в Женеве Белый дом подтвердил Киеву «твердую и непоколебимую поддержку». Дело — труба: Порошенко вступился за Зеленского перед американскими сенаторами © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Сам лично делал все возможное, чтобы способствовать организации визита на высшем уровне, потому что это крайне необходимо для укрепления стратегического партнерства между нашими странами. Об этом же на прошлой неделе говорил с американскими сенаторами», — написал Порошенко.

Кроме того экс-президент пожелал Зеленскому успехов и заявил, что «Европейская солидарность» готова действовать с властью «единым фронтом в вопросах, касающихся европейской и евроатлантической интеграции, международной коалиции в поддержку Украины и безопасности».

Ранее стало известно, что Байден предложил Зеленскому приехать в США «этим летом». Зеленский хотел лично встретиться с Байденом до того, как тот отправится на встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Зеленский объявил, что встреча с лидером США пройдет в июле.