Певец заявил, что спрашивать, почему он растерял свою популярность, нужно у тех, кто сейчас находится на «олимпе шоу-бизнеса», в частности Пугачеву.
По словам Наджиева, Примадонна видела на сцене только одного короля — Филиппа Киркорова, поэтому он верит, что именно она стала одной из «причин» заката его карьеры.
Артист уверен, что зрителей и поклонников хватит на всех, поэтому сильнейшим мира шоу-бизнеса не стоило бояться делиться любовью публики.
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Игорь Наджиев — поэт, композитор, актер и певец, ставший известным по песням «Ну, целуй», «Свадебные свечи», «Потерянная страна», «Что я без тебя?», «Самая лучшая женщина».