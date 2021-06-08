Музыкант Игорь Наджиев, ставший известным в начале 1990-х годов, очень быстро растерял всенародную славу, в чем сейчас винит певицу Аллу Пугачеву. Заявление артиста о ее влиянии 7 июня опубликовали «Дни.ру»

Унизил Черчесова: российские спортсмены обиделись на Киркорова © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

По словам Наджиева, Примадонна видела на сцене только одного короля — Филиппа Киркорова, поэтому он верит, что именно она стала одной из «причин» заката его карьеры.

Артист уверен, что зрителей и поклонников хватит на всех, поэтому сильнейшим мира шоу-бизнеса не стоило бояться делиться любовью публики.

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Игорь Наджиев — поэт, композитор, актер и певец, ставший известным по песням «Ну, целуй», «Свадебные свечи», «Потерянная страна», «Что я без тебя?», «Самая лучшая женщина».