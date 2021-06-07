Художник-постановщик Борис Краснов, который сейчас находится в коме в одной из московских клиник после второго инсульта, до госпитализации успел пообщаться с журналистами и рассказать о певице Алле Пугачевой. Слова сценографа 6 июня привела «Комсомольская правда»

«Ее (Пугачеву. — Ред.) боятся все, кто бывает рядом. Особенно страшно, когда она не в духе. Но она порой удивительно мягкий человек. И многие этим пользуются», — рассказал Краснов.

«Пьяные» «Белые розы» — контент «для дебилов»: Вайкуле оценила «Ласковый май» © Юрий Шатунов/Инстаграм Отар Кушанашвили. Он назвал артистку «лошадью Пржевальского».

«Этот негодяй сначала гадость страшную сказал про нее и Филиппа [Киркорова]. А потом они встретились в "Метелице" во время одного мероприятия. И он продолжал ее доканывать, доведя до слез. Вот мне за это хотелось его убить, потому что он не достоин даже мизинца ее левой ноги», — заявил Краснов.

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Художник-постановщик Борис Краснов в 1990-х и 2000-х ставил шоу для Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Ирины Аллегровой, Валерия Леонтьева и других знаменитостей.

В настоящее время сценограф в коме, известно, что материально его семье сейчас помогают бывшие звездные клиенты и друзья Краснова, в том числе Примадонна.

Первый инсульт у постановщика произошел в 2011 году, когда его задержали по подозрению в вымогательстве и попытке рейдерского захвата фирмы. Позже по решению суда Краснова выпустили под залог в пять миллионов рублей, а через месяц сценографа госпитализировали с инсультом.

В 2014 году уголовное дело в отношении Краснова прекратили из-за отсутствия состава преступления.