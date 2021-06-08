Издание Znaj.ua 7 июня предложило своим читателям попытаться решить проблему седины. СМИ привело советы трихолога, то есть врача-дерматолога, специализирующегося на лечении волос Ларисы Пономаренко

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Такими причинами могут быть: заболевания щитовидной железы, желудочно-кишечного тракта или центральной нервной системы, а также седина может быть ответом организма на дефицит меди, серы или других необходимых веществ.

Поэтому сначала лучше обратиться к врачу, прежде чем браться за краску или пинцет, посоветовала Пономаренко.

«В первую очередь — не выдергивать волос, в надежде, что больше седой не вырастет. Вырастет, куда же он денется? Но лучше обратиться к трихологу, который поможет понять причину (если седина ранняя) и приостановить этот процесс», — говорит медик.

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При этом врач предостерегла от бездумного принятия таких препаратов как «Антиседин», так как в своем составе они нередко содержат свинец, который с одной стороны придает волосам рыжевато-русый оттенок, а с другой — негативно влияет на весь организм.