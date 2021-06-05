1. Почем дети?
Во вторник специально ко Дню защиты детей музыканты из группы «Океан Эльзы» и украинская рэперша Alyona Alyona презентовали совместный клип на трек «Страна детей».
«Песня написана на слова Сергея Жадана (украинский поэт. — Ред.). В первую очередь она посвящена Данилу Дидику, а также другим детям, которые выросли в такой сложный для нас период. Это очень личностная песня для каждого из нас. Я часто бываю на Донбассе, вижу этих детей и понимаю, что вырасти в этих условиях — это уже большое испытание», — сказал лидер «Океана» Святослав Вакарчук.
Данил Дидик — 15-летний подросток-евромайдановец, погибший во время так называемого марша единства, в котором мальчик принимал участие. Украинские «патриоты» называют ребенка героем и утверждают, что он отдал свою жизнь за правое дело в борьбе за независимость государства.
Таким посвящают песни, концерты и выставки, а вот к детям по другую сторону линии разграничения в стране относятся совсем по-другому. По официальным данным, на начало 2021 года в Донбассе было убито 147 детей (98 мальчиков и 49 девочек) и ранено 363 ребёнка.
Не успели в ЛНР и ДНР возмутиться, что украинские музыканты в очередной раз делят детей на людей и не людей, как все встало на свои места: авторы композиции выставили песню на аукцион. Оказалось, что история подростка-евромайдановца не просто продается, а имеет конкретную цену.
В формате NFT, то есть в виде цифрового актива, можно приобрести отдельные отрывки трека. Например, вступление стоит 100 гривен (268 рублей), тираж таких продаж — 10 тысяч штук. Титульные фразы обойдутся в 1 тысячу гривен (чуть более 2,5 тысячи рублей), тут тираж — 1 тысяча штук. И наконец, припев самый дорогой: 10 тысяч гривен (26,8 тысячи рублей) — его смогут купить сто человек.
Музыканты заявили, что в первые сутки после публикации было приобретено более 50 токенов (единиц информации) «Страны детей», правда, сколько удалось выручить на данный момент, не уточнили.
2. Чей «Гусар»?
В тот же день, 1 июня, представители «Квартала 95» обвинили российский канал ТНТ в плагиате сериала «Гусар». В студии утверждают, что россияне просто «слизали» их фильм «Дом Бобринских», придуманный украинским сценаристом Александром Щуром.
Примечательно в этой истории то, что «Гусар» не просто давно отснят, его уже даже посмотрели зрители канала, а «Квартал» еще только собирается приступать к «Бобринским».
У сценариста есть свое объяснение на этот счет.
«Проект "Дом Бобринских" был придуман нами в 2016 году. Это могут подтвердить не только на студии, но и представители многих украинских каналов, кому он предлагался.
Также он был предложен для совместного производства каналам СТС и ТНТ, и они получили сценарные материалы. Об этом свидетельствует переписка еще 2016 года.
Но они проект не взяли, а потом "придумали" свой», — заявил Щур.
Он уточнил, что студия хотела подать в суд на российский канал, но решила не тратить силы, а лучше направить их на создание материала. Так что сериал о путешествии во времени на студии все же будут снимать, но обещают обойтись «без черного и пошлого юмора», как у россиян.
Кстати, отдельные пользователи сети оценили высказывание Щура как попытку самой студии избежать обвинений в плагиате на фильм «Гусар».
3. Не стреляйте в Минкульт, он играет, как умеет
На Украине активно «борются» не только против российских телеканалов: в немилости у власти страны и культурные деятели из России. Государство даже ведет специальный черных список звезд из РФ, кому уже запрещен въезд на Украину.
На данный момент в перечне 199 фамилий, в Министерстве культуры и информационной политики обещают довести это число до 500. Но пока работа ведется, россияне на Украине все-таки выступают.
Так, стало известно, кто из российских знаменитостей порадует киевлян в ближайшие дни. На воскресенье, 6 июня, запланирован «особенный концерт» под названием «БГ. Весна. Музыка. Беседа» музыканта Бориса Гребенщикова. Лидер «Аквариума» любит бывать на Украине.
В четверг уже будущей недели, 10 июня, в Киеве выступит другой исполнитель из России — NILETTO. Он обещает порадовать зрителей новыми песнями и давно полюбившимся поклонникам треком «Любимка».
Выступят в Киеве и белорусские музыканты — они в последнее время тоже не в чести у украинской власти. В субботу, 12 июня, свою безумную постановку покажут музыканты из рок-группы «Ляпис 98». Это новый проект Сергея Михалка на базе старых песен «Ляписа Трубецкого».
Украинские власти выступают против и гастролей своих артистов в РФ, однако 18-20 июля в Туле состоится фестиваль «Дикая мята», на который приедут Green Grey и Иван Дорн.