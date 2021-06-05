Лето началось на Украине началось с прохладной погоды, но жарких новостей: «квартальцы» пытались выяснить, чей «Гусар», украинские музыканты торговали «детьми», а в Минкульте страны, похоже, началось время отпусков

1. Почем дети?

«Сегодня в корчме Рабиновича»: депутаты Рады отправились на «ирландский балет карликов-геев и французский хор коренных американцев» © president.gov.ua «Океан Эльзы» и украинская рэперша Alyona Alyona презентовали совместный клип на трек «Страна детей».

«Песня написана на слова Сергея Жадана (украинский поэт. — Ред.). В первую очередь она посвящена Данилу Дидику, а также другим детям, которые выросли в такой сложный для нас период. Это очень личностная песня для каждого из нас. Я часто бываю на Донбассе, вижу этих детей и понимаю, что вырасти в этих условиях — это уже большое испытание», — сказал лидер «Океана» Святослав Вакарчук.

Данил Дидик — 15-летний подросток-евромайдановец, погибший во время так называемого марша единства, в котором мальчик принимал участие. Украинские «патриоты» называют ребенка героем и утверждают, что он отдал свою жизнь за правое дело в борьбе за независимость государства.

Таким посвящают песни, концерты и выставки, а вот к детям по другую сторону линии разграничения в стране относятся совсем по-другому. По официальным данным, на начало 2021 года в Донбассе было убито 147 детей (98 мальчиков и 49 девочек) и ранено 363 ребёнка.

Не успели в ЛНР и ДНР возмутиться, что украинские музыканты в очередной раз делят детей на людей и не людей, как все встало на свои места: авторы композиции выставили песню на аукцион. Оказалось, что история подростка-евромайдановца не просто продается, а имеет конкретную цену.

В формате NFT, то есть в виде цифрового актива, можно приобрести отдельные отрывки трека. Например, вступление стоит 100 гривен (268 рублей), тираж таких продаж — 10 тысяч штук. Титульные фразы обойдутся в 1 тысячу гривен (чуть более 2,5 тысячи рублей), тут тираж — 1 тысяча штук. И наконец, припев самый дорогой: 10 тысяч гривен (26,8 тысячи рублей) — его смогут купить сто человек.

Музыканты заявили, что в первые сутки после публикации было приобретено более 50 токенов (единиц информации) «Страны детей», правда, сколько удалось выручить на данный момент, не уточнили.

2. Чей «Гусар»?

В тот же день, 1 июня, представители «Квартала 95» обвинили российский канал ТНТ в плагиате сериала «Гусар». В студии утверждают, что россияне просто «слизали» их фильм «Дом Бобринских», придуманный украинским сценаристом Александром Щуром.

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У сценариста есть свое объяснение на этот счет.

«Проект "Дом Бобринских" был придуман нами в 2016 году. Это могут подтвердить не только на студии, но и представители многих украинских каналов, кому он предлагался.

Также он был предложен для совместного производства каналам СТС и ТНТ, и они получили сценарные материалы. Об этом свидетельствует переписка еще 2016 года.

Но они проект не взяли, а потом "придумали" свой», — заявил Щур.

Он уточнил, что студия хотела подать в суд на российский канал, но решила не тратить силы, а лучше направить их на создание материала. Так что сериал о путешествии во времени на студии все же будут снимать, но обещают обойтись «без черного и пошлого юмора», как у россиян.

Кстати, отдельные пользователи сети оценили высказывание Щура как попытку самой студии избежать обвинений в плагиате на фильм «Гусар».

3. Не стреляйте в Минкульт, он играет, как умеет

На Украине активно «борются» не только против российских телеканалов: в немилости у власти страны и культурные деятели из России. Государство даже ведет специальный черных список звезд из РФ, кому уже запрещен въезд на Украину.

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Так, стало известно, кто из российских знаменитостей порадует киевлян в ближайшие дни. На воскресенье, 6 июня, запланирован «особенный концерт» под названием «БГ. Весна. Музыка. Беседа» музыканта Бориса Гребенщикова. Лидер «Аквариума» любит бывать на Украине.

В четверг уже будущей недели, 10 июня, в Киеве выступит другой исполнитель из России — NILETTO. Он обещает порадовать зрителей новыми песнями и давно полюбившимся поклонникам треком «Любимка».

Выступят в Киеве и белорусские музыканты — они в последнее время тоже не в чести у украинской власти. В субботу, 12 июня, свою безумную постановку покажут музыканты из рок-группы «Ляпис 98». Это новый проект Сергея Михалка на базе старых песен «Ляписа Трубецкого».

Украинские власти выступают против и гастролей своих артистов в РФ, однако 18-20 июля в Туле состоится фестиваль «Дикая мята», на который приедут Green Grey и Иван Дорн.