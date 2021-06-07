По его словам, Байден сказал Зеленскому, что он намерен «твердо отстаивать суверенитет Украины», а также заявил, что пригласит его в Белый дом «этим летом после возвращения из Европы».
Встреча Байдена и Путина должна состояться в Женеве, на ней президенты планируют обсудить насущные вопросы двусторонних отношений между Вашингтоном и Москвой.
Ранее Зеленский назвал личным поражением Байдена отказ США от санкций в отношении газопровода «Северный поток 2» и предположил, что президент России Владимир Путин на саммите в Женеве может заставить главу США пойти на уступки в украинском вопросе, «сдав» интересы Киева ради других, более важных для Вашингтона вопросов.