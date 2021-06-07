Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) призвала правительство Украины объединить страну, соблюдая Минские соглашения, или уйти в отставку. Такое заявление опубликовали на сайте ОПЗЖ 7 июня

В партии потребовали от властей Украины прекратить «преступную политику отторжения Донбасса».

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«Путь к миру и реинтеграции территорий хорошо известен. Это диалог, достижение компромисса и всесторонняя реализация Минских соглашений. Если вы не в состоянии выполнить собственные предвыборные обещания, не можете объединить страну — не разрушайте Украину. Просто уйдите», — говорится в заявлении.

Ранее в интервью представитель Украины в ТКГ, первый президент Леонид Кравчук сравнил Донбасс с раковой опухолью, а еще ранее о регионе так отозвался вице-премьер Алексей Резников. Кроме того, украинские власти не раз заявляли о невозможности выполенния Минских соглашений в их нынешнем формате.