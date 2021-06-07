В партии потребовали от властей Украины прекратить «преступную политику отторжения Донбасса».
Как утверждается на сайте ОПЗЖ, политики собираются «расчленить» Украину из-за неспособности обеспечить мир, добиться компромисса на переговорах и восстановить территориальную целостность страны.
«Путь к миру и реинтеграции территорий хорошо известен. Это диалог, достижение компромисса и всесторонняя реализация Минских соглашений. Если вы не в состоянии выполнить собственные предвыборные обещания, не можете объединить страну — не разрушайте Украину. Просто уйдите», — говорится в заявлении.
Ранее в интервью представитель Украины в ТКГ, первый президент Леонид Кравчук сравнил Донбасс с раковой опухолью, а еще ранее о регионе так отозвался вице-премьер Алексей Резников. Кроме того, украинские власти не раз заявляли о невозможности выполенния Минских соглашений в их нынешнем формате.