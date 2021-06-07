Служба безопасности Украины (СБУ) выявила в Донецкой области замаскированное хранилище с оружием и боеприпасами. Об этом 7 июня сообщается на сайте ведомства

В Киеве СБУ задержала охранника ТРЦ, торговавшего оружием © из открытых источников

По информации спецслужбы, в 2014 году арсенал якобы заложили для диверсионно-террористической деятельности на территории Украины. Правоохранители изъяли из тайника 23 гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалами, 11 реактивных противотанковых гранат РПГ и более 4 тысяч патронов калибра 5,45. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.