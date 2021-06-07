По его словам, сегодня в Днепре подавляющее большинство СМИ работают на коммерческих и дружественных основах либо в отношении местной власти, либо в отношении группы, которая концентрируется вокруг Александра Петровского (он же криминальный авторитет Нарик).
«Вот это личное противостояние группы [Геннадий] Корбан/[Борис] Филатов и Нариком дает второй полюс, где есть достаточно жесткая, справедливая, но все-таки тенденциозная критика. Это противостояние является движущей силой и моторчиком нашей журналистики. Оно дает разную картину мира: и плюс, и минус. Я не скажу, что это самая оптимальная форма существования журналистики, но она дает разную информацию. Это уже хорошо», — считает Теплов.
День журналиста Украины — профессиональный праздник корреспондентов и репортеров, который отмечается каждый год 6 июня. Именно в этот памятный день в Брюсселе Национальный союз журналистов Украины был принят в ряды Международной федерации журналистов — крупнейшей в мире организации профессиональных работников СМИ.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.