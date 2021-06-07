Противостояние двух групп влияния в Днепре позволяет местной журналистике сохранять центристские позиции и пытаться оставаться непредвзятой. Об этом главный редактор днепровской газеты «Горожанин» Виталий Теплов сказал в интервью изданию Украина.ру

Кирилл Вышинский: Работающие под давлением украинские журналисты заслуживают уважения © РИА Новости, Владимир Песня Александра Петровского (он же криминальный авторитет Нарик).

«Вот это личное противостояние группы [Геннадий] Корбан/[Борис] Филатов и Нариком дает второй полюс, где есть достаточно жесткая, справедливая, но все-таки тенденциозная критика. Это противостояние является движущей силой и моторчиком нашей журналистики. Оно дает разную картину мира: и плюс, и минус. Я не скажу, что это самая оптимальная форма существования журналистики, но она дает разную информацию. Это уже хорошо», — считает Теплов.

День журналиста Украины — профессиональный праздник корреспондентов и репортеров, который отмечается каждый год 6 июня. Именно в этот памятный день в Брюсселе Национальный союз журналистов Украины был принят в ряды Международной федерации журналистов — крупнейшей в мире организации профессиональных работников СМИ.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.